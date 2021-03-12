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Прокуратура обжалует продажу спорного участка на Демакова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прокуратура подала иск в Советский районный суд Новосибирска о признании ничтожной сделки по продаже земельного участка на Демакова, который по мнению части депутатов был продан по заниженной стоимости.

Прокурор Новосибирска Роман Сивак сказал на комиссии горсовета по градостроительству, что подан иск в суд о признании ничтожной сделки по продаже мэрией Новосибирска участка на Демакова. 

До этого в прокуратуру обратились депутаты Заксобрания региона, которые посчитали, что участок земли, на котором предполагалось разбить сквер, продан по заниженной стоимости в 154 миллиона рублей вместо 500 миллионов рублей. 

Покупка прошла без торгов, якобы чтобы землю не выкупили ритейлеры. Здесь планируют построить культурно-досуговый центр и разбить сквер. Местные жители и депутаты считают, что участок продан за бесценок и нет гарантий, что сквер появится.

Мэр Анатолий Локоть говорил, что надеется, что после заключения правоохранительных органов политические спекуляции вокруг этого земельного участка прекратятся.

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