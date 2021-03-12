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Водители высказались о судьбе автохлама

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Брошенные во дворах или на обочинах автомобили следует увезти на штрафстоянку или сразу утилизировать, такое мнение высказали автолюбители в опросе, проведенном порталом «Дром».

Водителям задали вопрос: «Что делать с брошенным в общественном месте автохламом?» Самый популярный ответ — «увезти на штрафстоянку», за него проголосовало 36% опрошенных россиян. Радикальный вариант — «утилизировать» — выбрали 22% автолюбителей.

При этом 19% проголосовавших считают, что нужно найти хозяина и попросить убрать свою машину. Почти столько же — 18% респондентов — штрафовали бы владельца, пока тот не уберет мешающий транспорт. Оставшиеся 6% россиян считают, что делать ничего не нужно.

«Наилучший вариант — это сначала найти хозяина и выписать предупреждение. Если не убрал в установленный срок, то уже штраф. Если уже и штраф не помогает, то прямая дорога на свалку», — предложил один из участников опроса свою схему, и с ним согласились 683 человека.

В Крыму вариант «ничего не делать» стал в два раза популярнее, чем в целом по стране (12,2%). 30% опрошенных жителей Ленинградской области штрафовали бы «забывчивых» владельцев.

«Надо сначала определить юридически, что такое автохлам. В моем понимании это то, что восстановлению не подлежит. Если подлежит, то у автомобиля есть законный владелец и он может ожидать ремонта. Не у всех есть возможность отремонтировать автомобиль быстро. Владелец имеет право стоянки автомобиля точно такое же, как и его соседи», — считает другой участник опроса, которого поддержал 431 человек.

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