«Форсаж 9» в России увидят на месяц раньше, чем в США

Девятая часть «Форсажа» выйдет в российский прокат на месяц раньше, чем в мировой. Зрители увидят боевик с Вином Дизелем 20 мая.

Компания Universal сдвинула мировую премьеру нового «Форсажа» на месяц, в надежде переждать новые локдауны в Европе. При этом дату премьеру в России оставили прежней — 20 мая.

Девятый фильм франшизы «Форсаж» столкнет Доминика Торетто с собственным братом, о котором раньше в фильмах не упоминалось. Главного антагониста в боевике сыграет Джон Сина. Также среди противников Дизеля и его семьи окажется героиня Шарлиз Терон, которая в восьмом фильме стала причиной смерти матери сына Доминика.