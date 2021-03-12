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«Форсаж 9» в России увидят на месяц раньше, чем в США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Девятая часть «Форсажа» выйдет в российский прокат на месяц раньше, чем в мировой. Зрители увидят боевик с Вином Дизелем 20 мая.

Компания Universal сдвинула мировую премьеру нового «Форсажа» на месяц, в надежде переждать новые локдауны в Европе. При этом дату премьеру в России оставили прежней — 20 мая.

Девятый фильм франшизы «Форсаж» столкнет Доминика Торетто с собственным братом, о котором раньше в фильмах не упоминалось. Главного антагониста в боевике сыграет Джон Сина. Также среди противников Дизеля и его семьи окажется героиня Шарлиз Терон, которая в восьмом фильме стала причиной смерти матери сына Доминика.


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