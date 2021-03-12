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Двадцатиградусные морозы вернутся в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Холодные выходные придут в Новосибирск, ночами температуры будут опускаться ниже 20-градусной отметки, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Мы попали в холодную часть антициклона. Постепенно будут прекращаться осадки, стихнет ветер, сегодня ночью похолодает существенно. Днем воздух будет прогреваться при солнце, но пока только до -10 градусов, не выше. Пока три дня в холодной воздушной массе», – рассказала синоптик.

В субботу местами еще будет идти небольшой снег. Скорость ветра в порывах будет достигать 14 метров в секунду. Ночью будет 19-21 градусов мороза, днем – 12-14 градусов ниже нуля.

В воскресенье и понедельник будет преимущественно без осадков. Ночами будет 19-21, в пригороде – до 25 градусов мороза. В дневные часы – 9-11 градусов ниже нуля.

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