Прокуратура нашла нарушения в столовой красноярской школы

Прокуратура начала проверку школы №108 Красноярска, где еду детям поставили со стола отходов, уже найдены первые нарушения, сообщает региональное ведомство.

Классная руководительница 2 «Д» класса школы № 108 Советского района рассказала местным СМИ, что заметила, как повар перекладывает завтраки со стола отходов на раздаточный стол. Работники пищеблока отреагировали агрессивно на замечание учительницы.

Прокуратура начала проверку. Выяснилось, что неправильно подавали школьникам холодные блюда, сотрудники пищеблока не носили маски. Прокуроры проверят качество пищи и состояние школьной столовой.