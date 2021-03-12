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Запланировано второе повышение цен на Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ повысит рекомендованные розничные цены на новые автомобили Lada через несколько дней, прибавка составит 8-20 тысяч рублей.

Цены на автомобили Lada изменятся с 15 марта, пишет Лада.Онлайн со ссылкой на документ, предоставленный одним из дилеров марки.

Больше всего подорожает Lada Vesta — на 20 тысяч рублей, меньше всего трехдверная Lada Niva Legend — на 8 тысяч рублей.

Первое повышение цен на автомобили Lada в 2021 году было в январе. Тогда прибавка в цене составила примерно 2-5%. В 2020 году АвтоВАЗ переписывал ценники шесть раз.

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