Запланировано второе повышение цен на Lada

АвтоВАЗ повысит рекомендованные розничные цены на новые автомобили Lada через несколько дней, прибавка составит 8-20 тысяч рублей.

Цены на автомобили Lada изменятся с 15 марта, пишет Лада.Онлайн со ссылкой на документ, предоставленный одним из дилеров марки.

Больше всего подорожает Lada Vesta — на 20 тысяч рублей, меньше всего трехдверная Lada Niva Legend — на 8 тысяч рублей.

Первое повышение цен на автомобили Lada в 2021 году было в январе. Тогда прибавка в цене составила примерно 2-5%. В 2020 году АвтоВАЗ переписывал ценники шесть раз.