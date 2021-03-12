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Россия опустилась на рекордно низкое место в рейтинге УЕФА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в последний раз такое было в сезоне 2012/2013.

Россия опустилась на одну строчку, пропустив вперед Нидерланды. Это произошло после того, как голландский «Аякс» в четверг в Амстердаме обыграл швейцарский «Янг Бойз» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Россию в сезоне-2020/21 на международной арене представляли шесть клубов: «Динамо», «Ростов», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар».

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион страны сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, команда, занявшая второе место, начнет свой путь со второго квалификационного раунда турнира. Обладатель Кубка России выступит в Лиге Европы, начиная со стадии плей-офф квалификации. Бронзовый призер премьер-лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда нового турнира «Лига конференций», а четвертая команда — со второго квалификационного раунда.

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