Зажатый автоматическими воротами мальчик попал в реанимацию в Томске

Автоматические ворота придавили семилетнего ребенка на улице Елизаровых в Томске, мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил в пятницу департамент здравоохранения Томской области.

Информация о ЧП появилась в сообществе поисково-спасательной службы Томска. Спасатели сообщили, что ребенка вытащили до их приезда и отвезли в больницу.

По информации департамента здравоохранения, сейчас мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, он подключен к искусственной вентиляции легких.

«Ребенок находился в состоянии клинической смерти, ему был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких. После восстановления сердечного ритма, он был экстренно доставлен в детскую больницу скорой медицинской помощи», – сообщил главврач станции скорой помощи Николай Родионов.