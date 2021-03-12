НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Появилась идея о введении четерыхдневки только для женщин

Источник:
Sibnet.ru
269 0
Фото: © Sibnet.ru

Уполномоченный по правам человека при мэрии Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин.

«Я как уполномоченный по правам человека поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», — цитирует ТАСС Потяеву.

По ее словам, у женщин высокая нагрузка, и им приходится совмещать работу с другими «заботами, которые есть». «Один день (в неделю), когда женщина одна дома, а мужчина работает — очень и очень важно, мне кажется очень правильным», — сказала Потяева.

Неясно, почему такой же режим нельзя предложить и мужчинам, высказался зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. По его мнению, также встает вопрос о сохранении зарплаты.

«Таких практик в мире нет, поскольку это закрепляет социальную роль женщины в домашнем хозяйстве, что неприемлемо в западных странах. Кроме того, это чистая дискриминация мужчин, что тоже не может быть поддержано развитыми странами», — отметила в интервью РИА Новости эксперт из НИУ ВШЭ Наталья Емелина.

Еще по теме
Паталогоанатомам в Новосибирске предложили самые высокие зарплаты
Менее четверти россиян всегда получали зарплату вовремя
Расширены возможности досрочного выхода на пенсию
Малые предприятия Сибири чаще всего искали сотрудников в 2020 году
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Законы
Домострой
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Все статьи
Картина дня
Путин объяснил санкции против России фактом ее существования
Появилась идея о введении четерыхдневки только для женщин
Шведские эксперты отдали преимущество России в войне с НАТО
Министр культуры Крыма выругалась матом во время совещания
Подробности
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Следователи проверят возможное отравление школьников в Барнауле
Сибирь 12.03.2021 13:57
Прокуратура обжалует продажу спорного участка на Демакова
Сибирь 12.03.2021 13:48
Штормовое предупреждение объявили для Забайкалья
Сибирь 12.03.2021 13:22
Прокуратура нашла нарушения в столовой красноярской школы
Сибирь 12.03.2021 13:09
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4869
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4656
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3622
Зеленский нанес «сильный удар» по России
3402
Обсуждение (0)
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
55
Зеленский пожелал личной встречи с Путиным
36
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
35
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
31
Зеленский нанес «сильный удар» по России
31
Бои возобновились в Донбассе
Sibnet.Ru