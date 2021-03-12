Появилась идея о введении четерыхдневки только для женщин

Уполномоченный по правам человека при мэрии Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин.

«Я как уполномоченный по правам человека поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», — цитирует ТАСС Потяеву.

По ее словам, у женщин высокая нагрузка, и им приходится совмещать работу с другими «заботами, которые есть». «Один день (в неделю), когда женщина одна дома, а мужчина работает — очень и очень важно, мне кажется очень правильным», — сказала Потяева.

Неясно, почему такой же режим нельзя предложить и мужчинам, высказался зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. По его мнению, также встает вопрос о сохранении зарплаты.

«Таких практик в мире нет, поскольку это закрепляет социальную роль женщины в домашнем хозяйстве, что неприемлемо в западных странах. Кроме того, это чистая дискриминация мужчин, что тоже не может быть поддержано развитыми странами», — отметила в интервью РИА Новости эксперт из НИУ ВШЭ Наталья Емелина.