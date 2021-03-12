Строительство древнего могильника покажут через VR-очки в Хакасии

Музей в Хакасии создал виртуальный тур в эпоху строительства древнего могильника — 2,5 тысячи лет назад, сообщила замгубернатора региона Ирина Войнова.

При помощи компьютерной техники и VR-очков всем желающим открывается уникальная возможность отправиться на 2,5 тысячи лет назад — в эпоху строительства древнего могильника (Салбыкский курган).

VR-стенд позволяет перемещаться не только во времени, но и в пространстве. Компьютерные технологии дают ощущение реального присутствия на месте, позволяют увидеть материалы для строительства кургана, а также оценить реальные размеры грандиозного сооружения.

За неделю «путешествие в прошлое» совершили около 500 человек — идея поддержана практически единогласно. Проект будет дорабатываться с учетом пожеланий участников тестирования.