НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Плотина в Монголии «убьет» экосистему заповедника в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
252 1
Фото: © пресс-служба Даурского заповедника

Строительство плотины в Монголии на реке Ульдза может нанести непоправимый ущерб для экосистемы заповедника в Забайкалье. Специалисты говорят о пересыхании болот и исчезновении редких птиц, сообщила пресс-служба Даурского заповедника.

Если плотину достроят, то это повлияет на подземные воды юго-востока Забайкальского края. Это нарушит процессы в уникальных экосистемах международного заповедника и обширной территории Даурских степей, сказал замдиректора заповедника по науке Олег Горошко.

Строительство плотины может привести к засухам на водно-болотных угодьях и под угрозой исчезновения окажутся редкие виды птиц. Это и легендарная реликтовая чайка, и символ Забайкальского края — даурский журавль.

Снижение уровня грунтовых вод приведет к исчезновению многих озер, ручьев. Исчезнут пастбища и сенокосы, а значит вести сельскохозяйственную деятельность станет намного сложнее, предупредили ученые.

Еще по теме
Штормовое предупреждение объявили для Забайкалья
«Норникель» оплатил рекордный штраф за разлив топлива
Потепление до +11 градусов придет в Забайкалье
Ученый нашел радиацию на «голове» Ленина в Улан-Удэ
смотреть все
Забайкалье #Гео
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Путин объяснил санкции против России фактом ее существования
Появилась идея о введении четерыхдневки только для женщин
Шведские эксперты отдали преимущество России в войне с НАТО
Министр культуры Крыма выругалась матом во время совещания
Подробности
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Следователи проверят возможное отравление школьников в Барнауле
Сибирь 12.03.2021 13:57
Прокуратура обжалует продажу спорного участка на Демакова
Сибирь 12.03.2021 13:48
Штормовое предупреждение объявили для Забайкалья
Сибирь 12.03.2021 13:22
Прокуратура нашла нарушения в столовой красноярской школы
Сибирь 12.03.2021 13:09
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4869
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4656
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3622
Зеленский нанес «сильный удар» по России
3402
Обсуждение (1)
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
55
Зеленский пожелал личной встречи с Путиным
36
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
35
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
31
Зеленский нанес «сильный удар» по России
31
Бои возобновились в Донбассе
Sibnet.Ru