Плотина в Монголии «убьет» экосистему заповедника в Забайкалье

Строительство плотины в Монголии на реке Ульдза может нанести непоправимый ущерб для экосистемы заповедника в Забайкалье. Специалисты говорят о пересыхании болот и исчезновении редких птиц, сообщила пресс-служба Даурского заповедника.

Если плотину достроят, то это повлияет на подземные воды юго-востока Забайкальского края. Это нарушит процессы в уникальных экосистемах международного заповедника и обширной территории Даурских степей, сказал замдиректора заповедника по науке Олег Горошко.

Строительство плотины может привести к засухам на водно-болотных угодьях и под угрозой исчезновения окажутся редкие виды птиц. Это и легендарная реликтовая чайка, и символ Забайкальского края — даурский журавль.

Снижение уровня грунтовых вод приведет к исчезновению многих озер, ручьев. Исчезнут пастбища и сенокосы, а значит вести сельскохозяйственную деятельность станет намного сложнее, предупредили ученые.