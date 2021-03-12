НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Силуанов отказал бизнесу в «суперльготных условиях»

Источник:
ТАСС
137 0
Фото: © пресс-служба президента России

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что нельзя создавать «суперльготные условия» для бизнеса и перекладывать все риски на государство.

Инструментов для привлечения средств у бизнеса масса, надо ими пользоваться, заявил Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Но, на наш взгляд, не нужно делать такие условия, совсем суперльготные, которые бы совсем, полностью снимали риски с бизнеса. Полностью перекладывать риски на государство, наверно, надо к этому относиться очень выверенно, осторожно», — сказал глав Минфина.

По его словам, если государство заинтересовано в конкретных проектах, то возможно разделение рисков между бизнесом и государством.

«Только по тем проектам, в которых государство крайне заинтересовано», — подчеркнул глава Минфина.

Еще по теме
Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей
Путин назвал 2020 год худшим для экономики
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
Размер выплат детям привязали к доходам семей
смотреть все
Экономика #Деньги
О самом главном
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Картина дня
Путин объяснил санкции против России фактом ее существования
Шведские эксперты отдали преимущество России в войне с НАТО
Силуанов отказал бизнесу в «суперльготных условиях»
Украина утвердила «стратегию деоккупации» Крыма
Подробности
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аналитики назвали самые популярные имена новосибирцев
Сибирь 12.03.2021 10:56
Ученые запустят нейтринный телескоп на Байкале
Сибирь 12.03.2021 10:37
Объявлен новый конкурс на строительство участка Восточного обхода
Сибирь 12.03.2021 10:17
Гадалка в Чите «очистила» квартиру пенсионерки от денег и золота
Сибирь 12.03.2021 10:15
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4849
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4633
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3582
Пассажиры рейса в Новосибирск связали попутчицу веревками
3336
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин объяснил санкции против России фактом ее существования
Шведские эксперты отдали преимущество России в войне с НАТО
Силуанов отказал бизнесу в «суперльготных условиях»
Украина утвердила «стратегию деоккупации» Крыма
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
55
Зеленский пожелал личной встречи с Путиным
35
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
35
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
31
Зеленский нанес «сильный удар» по России
31
Бои возобновились в Донбассе
Sibnet.Ru