Силуанов отказал бизнесу в «суперльготных условиях»

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что нельзя создавать «суперльготные условия» для бизнеса и перекладывать все риски на государство.

Инструментов для привлечения средств у бизнеса масса, надо ими пользоваться, заявил Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Но, на наш взгляд, не нужно делать такие условия, совсем суперльготные, которые бы совсем, полностью снимали риски с бизнеса. Полностью перекладывать риски на государство, наверно, надо к этому относиться очень выверенно, осторожно», — сказал глав Минфина.

По его словам, если государство заинтересовано в конкретных проектах, то возможно разделение рисков между бизнесом и государством.

«Только по тем проектам, в которых государство крайне заинтересовано», — подчеркнул глава Минфина.