Малышева перечислила три продукта от усталости

Человек чувствует себя усталым чаще всего из-за дефицита кислорода, поступающего в клетки, это связано с дефицитом железа и другим микроэлементов. Телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово» назвала три продукта, восполняющих дефицит этих веществ.

«В основе усталости лежит дефицит энергии, дефицит кислорода, который не поступает в клетки, чаще всего в мозг. За перенос кислорода к клеткам отвечают эритроциты. В эритроцитах есть молекула, которая называется гемоглобином. В гемоглобине есть железо, и оно присоединяет кислород. Если что в этой системе нарушено, вы будете чувствовать упадок сил», — сказал в передаче врач-иммунолог Андрей Продеус.

Малышева отметила, что для того, чтобы побороть усталость, нужно ликвидировать недостаток полезных веществ — железа, витамина В12, который способствует строительству эритроцитов, и витамина С — он помогает усваивать железо.

По ее словам, рекордсмен по содержанию железа — утиная печень, достаточно съесть 15 граммов. в день и покрыть суточную потребность. Растительный источником железа может стать сушенный тимьян. Большое количество витамина В12 содержится в бараньей печени, нужно съедать 25 граммов в сутки. А витамина С много в болгарском перце.