НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Малышева перечислила три продукта от усталости

Источник:
Sibnet.ru
108 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Человек чувствует себя усталым чаще всего из-за дефицита кислорода, поступающего в клетки, это связано с дефицитом железа и другим микроэлементов. Телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово» назвала три продукта, восполняющих дефицит этих веществ.

«В основе усталости лежит дефицит энергии, дефицит кислорода, который не поступает в клетки, чаще всего в мозг. За перенос кислорода к клеткам отвечают эритроциты. В эритроцитах есть молекула, которая называется гемоглобином. В гемоглобине есть железо, и оно присоединяет кислород. Если что в этой системе нарушено, вы будете чувствовать упадок сил», — сказал в передаче врач-иммунолог Андрей Продеус.

Малышева отметила, что для того, чтобы побороть усталость, нужно ликвидировать недостаток полезных веществ — железа, витамина В12, который способствует строительству эритроцитов, и витамина С — он помогает усваивать железо.

По ее словам, рекордсмен по содержанию железа — утиная печень, достаточно съесть 15 граммов. в день и покрыть суточную потребность. Растительный источником железа может стать сушенный тимьян. Большое количество витамина В12 содержится в бараньей печени, нужно съедать 25 граммов в сутки. А витамина С много в болгарском перце.

Тема: Человек и еда
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
Свет и диета: как восстановить режим сна?
смотреть все
Жизнь #Еда #Здоровье
Домострой
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Все статьи
Картина дня
Путин объяснил санкции против России фактом ее существования
Шведские эксперты отдали преимущество России в войне с НАТО
Силуанов отказал бизнесу в «суперльготных условиях»
Украина утвердила «стратегию деоккупации» Крыма
Подробности
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аналитики назвали самые популярные имена новосибирцев
Сибирь 12.03.2021 10:56
Ученые запустят нейтринный телескоп на Байкале
Сибирь 12.03.2021 10:37
Объявлен новый конкурс на строительство участка Восточного обхода
Сибирь 12.03.2021 10:17
Гадалка в Чите «очистила» квартиру пенсионерки от денег и золота
Сибирь 12.03.2021 10:15
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4849
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4633
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3582
Пассажиры рейса в Новосибирск связали попутчицу веревками
3336
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин объяснил санкции против России фактом ее существования
Шведские эксперты отдали преимущество России в войне с НАТО
Силуанов отказал бизнесу в «суперльготных условиях»
Украина утвердила «стратегию деоккупации» Крыма
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Иркут 69

Мир праху его. Сколько людей в мире, благодаря его таланту, приобщились к музыке... 👆

Иркут 69

Опять дежурные стрелки на "мировой кризис"... Ничего нового. Цены на продовольственную линейку выросли...

Удавиков

Всё время Россию желают на кусочки растащить.Александр III: «У России есть только два союзника: её армия...

west_nik

Ответь : зачем америкосы сделали из Украины колонию?
Sibnet.Ru