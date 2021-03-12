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Ученые запустят нейтринный телескоп на Байкале

Источник:
Российская газета
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Фото: © The Baikal-GVD Collaboration

Один из крупнейших глубоководный нейтринных телескопов в мире — Baikal-GVD — запустят в пятницу. Эта установка поможет ученым поймать нейтрино и разгадать тайну происхождения Вселенной, сообщил замдиректора Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Наумов.

Нейтрино — частицы с малой массой, не имеющие заряда. Их скорость близка к скорости света. «Поймать» их сложно, они почти не взаимодействуют с материей. Но ученые предполагают, что именно эти частницы хранят тайну происхождения Вселенной.

«Нейтрино позволит заглянуть в историю Вселенной. Узнать, что в ней происходило миллионы и даже миллиарды лет назад. Как рождались и развивались галактики. Инструментом для реконструкции этих давних событий может стать именно нейтрино», — цитирует «Российская газета» Наумова.

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Байкал оказался идеальной средой для размещения нейтринного телескопа — чтобы поймать капризную частицу, нужен большой объем максимально прозрачного вещества. С ним взаимодействуют нейтрино.

Один из нейтринных телескопов используют на полюсе, используя лед лед в качестве среды, с которой взаимодействует нейтрино. Но лед сильно перерассеивает свет, поэтому сложно точно указать адрес, где родилось нейтрино.

«Вот тут-то и вступает в игру байкальский нейтринный телескоп. У него точность определения адреса в несколько раз лучше, чем в ледовом телескопе. И есть надежда найти источники нейтрино!» — сказал замдиректора Лаборатории ядерных проблем.

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