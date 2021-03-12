Объявлен новый конкурс на строительство участка Восточного обхода

«Сибуправтодор» объявил аукцион на строительство участка Восточного обхода в рамках первого этапа — от трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» до Академгородка и Кольцово, сообщается на портале госзакупок.

Первый этап работ должны были закончить в 2016 году. Но сроки были сорваны, поэтому в прошлом году заказчик расторг контракт с «Сибмостом».

Поэтому объявлен конкурс на поиск нового подрядчика. Начальная цена контракта 3,7 миллиарда рублей. Работы будут состоять из трех этапов. Приступить к ним нужно будет с 1 июня 2021 года. Общая протяженность дороги составит 10,7 километров. Финансирование поступит из федерального бюджета.



Восточный обход — автодорога протяженностью 80 километров, которая в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 (Чуйский тракт). Строительство первого 20-километрового участка (Раздольное — Барышево — Академгородок-Кольцово) началось в 2013 году, на него было выделено 10,3 миллиарда рублей.

Первоначально объект должны были сдать в 2017 году, но затем сроки постоянно отодвигались. Весной Минтранс региона сообщил, что дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Первый этап Восточного обхода готов только на 45%.