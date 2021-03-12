НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Гадалка в Чите «очистила» квартиру пенсионерки от денег и золота

Источник:
Sibnet.ru
147 0
Фото: © Sibnet.ru

Жительница Читы пригласила в дом гадалку, чтобы она провела обряд очищения жилища и сняла порчу. Вместе с негативной энергией «экстрасенс» унесла деньги и золото, сообщила пресс-служба краевого МВД.

В полицию обратилась 72-летняя читинка. Он сообщила, что несколько дней назад встретила на улицу женщину. Незнакомка уверяла, что на пенсионерку навели порчу и ей нужно провести «обряд очищения жилища».

Доверчивая бабушка пригласила гадалку домой, где для проведения «обряда» отдала ей все имеющиеся золотые украшения и деньги. Злоумышленница, завернув золото и деньги в платок, положила сверток на шкаф и велела пожилой женщине не трогать его два дня.

Через два дня потерпевшая достала платок и обнаружила, что в нем нет ни украшений, ни денег. Краевое МВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Личность гадалки устанавливается.

Еще по теме
Чиновники в Туве зачислили детей в недостроенные сады
Вынесен приговор убийцам продававшей авто женщины из Бердска
Министра здравоохранения Алтая арестовали на время следствия
Маньяк из Тулуна предстанет перед судом
смотреть все
Забайкалье #Криминал
О самом главном
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Картина дня
Путин объяснил санкции против России фактом ее существования
Шведские эксперты отдали преимущество России в войне с НАТО
Силуанов отказал бизнесу в «суперльготных условиях»
Украина утвердила «стратегию деоккупации» Крыма
Подробности
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аналитики назвали самые популярные имена новосибирцев
Сибирь 12.03.2021 10:56
Ученые запустят нейтринный телескоп на Байкале
Сибирь 12.03.2021 10:37
Объявлен новый конкурс на строительство участка Восточного обхода
Сибирь 12.03.2021 10:17
Гадалка в Чите «очистила» квартиру пенсионерки от денег и золота
Сибирь 12.03.2021 10:15
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4849
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4633
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3582
Пассажиры рейса в Новосибирск связали попутчицу веревками
3336
Обсуждение (0)
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
55
Зеленский пожелал личной встречи с Путиным
35
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
35
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
31
Зеленский нанес «сильный удар» по России
31
Бои возобновились в Донбассе
Sibnet.Ru