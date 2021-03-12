Гадалка в Чите «очистила» квартиру пенсионерки от денег и золота

Жительница Читы пригласила в дом гадалку, чтобы она провела обряд очищения жилища и сняла порчу. Вместе с негативной энергией «экстрасенс» унесла деньги и золото, сообщила пресс-служба краевого МВД.

В полицию обратилась 72-летняя читинка. Он сообщила, что несколько дней назад встретила на улицу женщину. Незнакомка уверяла, что на пенсионерку навели порчу и ей нужно провести «обряд очищения жилища».

Доверчивая бабушка пригласила гадалку домой, где для проведения «обряда» отдала ей все имеющиеся золотые украшения и деньги. Злоумышленница, завернув золото и деньги в платок, положила сверток на шкаф и велела пожилой женщине не трогать его два дня.

Через два дня потерпевшая достала платок и обнаружила, что в нем нет ни украшений, ни денег. Краевое МВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Личность гадалки устанавливается.