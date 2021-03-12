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«Коронавирусные» ограничения снимут с омских магазинов и игровых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ограничения, введенные в пандемию, снимут с омских магазинов площадью более 800 квадратных метров, также увеличится разрешенное количество посетителей в детских игровых комнатах и развлекательных центрах, сообщила пресс-служба администрации региона.

По данным омских властей, в регионе снижается прирост выявленных случаев заболевания коронавирусом. Снижение наблюдается уже более двух месяцев.

«С 15 марта будут сняты ограничения с работы объектов розничной торговли площадью торгового зала более 800 квадратных метров. С этой же даты в детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах разрешается нахождение посетителей исходя из нормы площади таких объектов (не менее 4 квадратных метров на одного человека). Ранее допускалось нахождение не более 15 человек одновременно», – сказано в сообщении.

Режим повышенной готовности, масочный режим в регионе сохраняются. Также омичам старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

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