НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шведские эксперты отдали преимущество России в войне с НАТО

Источник:
ТАСС
187 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия имеет преимущество в случае крупномасштабной войны на европейском театре военных действий, пришли к выводы эксперты НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) в докладе «Западные военные возможности в Северной Европе».

Эксперты провели системный анализ соотношения российских сил и НАТО. «Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле», — приводит ТАСС слова ответственного редактора доклада Кристера Паллина.

По его мнению, это преимущество будет длиться довольно долго. «По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», — пояснил Паллин.

Шведские эксперты считают, что страны НАТО проводят недостаточно учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически и имеют очень разные военные возможности.

НАТО не нужно наращивать силы, альянс должен действовать быстрее, полагают в FOI.

Еще по теме
Пентагон встревожили боевые возможности России в космосе
Польский генерал обрисовал сценарий войны России и НАТО
Экс-глава генштаба Украины назвал условие победы над Россией
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
смотреть все
Оборона #Военная политика #Конфликты #Армия
О самом главном
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Картина дня
Путин объяснил санкции против России фактом ее существования
Шведские эксперты отдали преимущество России в войне с НАТО
Силуанов отказал бизнесу в «суперльготных условиях»
Украина утвердила «стратегию деоккупации» Крыма
Подробности
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аналитики назвали самые популярные имена новосибирцев
Сибирь 12.03.2021 10:56
Ученые запустят нейтринный телескоп на Байкале
Сибирь 12.03.2021 10:37
Объявлен новый конкурс на строительство участка Восточного обхода
Сибирь 12.03.2021 10:17
Гадалка в Чите «очистила» квартиру пенсионерки от денег и золота
Сибирь 12.03.2021 10:15
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4849
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4633
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3582
Пассажиры рейса в Новосибирск связали попутчицу веревками
3336
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин объяснил санкции против России фактом ее существования
Шведские эксперты отдали преимущество России в войне с НАТО
Силуанов отказал бизнесу в «суперльготных условиях»
Украина утвердила «стратегию деоккупации» Крыма
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Иркут 69

Мир праху его. Сколько людей в мире, благодаря его таланту, приобщились к музыке... 👆

Иркут 69

Опять дежурные стрелки на "мировой кризис"... Ничего нового. Цены на продовольственную линейку выросли...

Удавиков

Всё время Россию желают на кусочки растащить.Александр III: «У России есть только два союзника: её армия...

west_nik

Ответь : зачем америкосы сделали из Украины колонию?
Sibnet.Ru