Шведские эксперты отдали преимущество России в войне с НАТО

Россия имеет преимущество в случае крупномасштабной войны на европейском театре военных действий, пришли к выводы эксперты НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) в докладе «Западные военные возможности в Северной Европе».

Эксперты провели системный анализ соотношения российских сил и НАТО. «Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле», — приводит ТАСС слова ответственного редактора доклада Кристера Паллина.

По его мнению, это преимущество будет длиться довольно долго. «По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», — пояснил Паллин.

Шведские эксперты считают, что страны НАТО проводят недостаточно учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически и имеют очень разные военные возможности.

НАТО не нужно наращивать силы, альянс должен действовать быстрее, полагают в FOI.