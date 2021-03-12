Суд в Томске начнет рассмотрение дела мэра Кляйна

Советский районный суд приступит к рассмотрению дела мэра Томска Ивана Кляйна в следующую среду, 17 марта, сообщили адвокаты подсудимого в своем Telegram-канале.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Все дела объединили в одно производство. В четверг в суде прошло предварительное слушание.

«Суд, несмотря на отказ в ходатайстве об исключении доказательств … произвел достаточно конструктивное впечатление. Поэтому мы надеемся, что в ходе дальнейшего разбирательства наша позиция о невиновности Ивана Григорьевича будет услышана», – сказал адвокат Андрей Гривцов.

Дело Кляйна будет рассматривать и. о. заместителя председателя Советского районного суда Николай Хабаров.