Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

Банк России пока не рассматривает возможность введения в обращение монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тысяч рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

У монеты в 50 рублей, возможно, есть свои преимущества, отметила глава ЦБ. «Но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами», — сказала она в интервью «Известиям».

«При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду», — пояснила Набиуллина.

В последний раз новые купюры вводились в 2017 году — это были банкноты номиналом 200 и 2 тысячи рублей.