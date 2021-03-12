Украина утвердила «стратегию деоккупации» Крыма

Киев работает по трем направлениям ради возвращения Крыма в состав Украины, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после утверждения «Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма».

«Три кита для возвращения Крыма: стратегия — утверждена сегодня; консолидация — мы работаем над объединением усилий всех партнеров на "Крымской платформе"; синергия — восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом», — цитирует ТАСС министра.

Украина по инициативе президента страны Владимира Зеленского создает так называемую Крымскую платформу — переговорную площадку для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины.

Зеленский пригласил принять участие в этом проекте ЕС, Великобритании, Канады, Турции и, по его утверждению, заручился их поддержкой.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Этот вопрос закрыт навсегда, подчеркнул он.