Чиновники в Туве зачислили детей в недостроенные сады

Следователи возбудили три уголовных дела о халатности в отношении неустановленных чиновников, которые зачислили почти 170 детей в недостроенные детсады, сообщает СУ СК РФ по Туве.

По версии следствия, в Кызыле, Кызылском и Эрзинском районах завершено строительство 12 ясельных корпусов при детсадах на 355 мест. В эксплуатацию ввели только пять корпусов.

Как показали материалы проверок, чиновники департамента и управлений по образованию зачислили детей в семь незавершенных и не функционирующих ясельных групп, а затем исключили из учета 168 детей, нуждающихся в получении мест в детсадах. Эти дети остались без места в детсадах.