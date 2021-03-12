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Чиновники в Туве зачислили детей в недостроенные сады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-центр администрации города Омска

Следователи возбудили три уголовных дела о халатности в отношении неустановленных чиновников, которые зачислили почти 170 детей в недостроенные детсады, сообщает СУ СК РФ по Туве.

По версии следствия, в Кызыле, Кызылском и Эрзинском районах завершено строительство 12 ясельных корпусов при детсадах на 355 мест. В эксплуатацию ввели только пять корпусов.

Как показали материалы проверок, чиновники департамента и управлений по образованию зачислили детей в семь незавершенных и не функционирующих ясельных групп, а затем исключили из учета 168 детей, нуждающихся в получении мест в детсадах. Эти дети остались без места в детсадах.

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Республика Тува #ЧП #Криминал
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