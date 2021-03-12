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Путин объяснил санкции против России фактом ее существования

Источник:
«Известия»
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Фото: © Kremlin.ru

Западные санкции против России обусловлены самим фактом существования Российского государства и независимой политикой, заявил президент Владимир Путин.

«Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет», — приводят «Известия» слова Путина.

Политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев считает, что новые санкции против России, которые могут ввести США и Великобритания, будут восприняты Москвой как начало «бизнес-войны».

По его мнению, новые ограничительные меры могут сильно ударить по экономике России. Правда, пока не известно приведет ли Запад свои угрозы в действие.

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