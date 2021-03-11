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Стартовали российские продажи нового Renault Duster

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Renault

Компания Renault объявила о начале российских продаж кроссовера Duster второго поколения. Выпуск новинки налажен на московском заводе, цены варьируются от 945 тысяч до 1 460 000 рублей.

Базовым мотором для кроссовера является 1,6-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 114 лошадиных сил, он работает с пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Также для Duster доступны 117-сильная модификация этого двигателя и 2,0-литровый 143-сильный двигатель. Кроме этого, россиянам предложат 1,33-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил и 1,5 дизель мощностью 109 лошадиных сил.

Самая недорогая модификация на механике, передним приводом и мотором мощностью 114 лошадиных сил будет стоить 945 тысяч рублей. Версия с турбомотором, полным приводом и вариатором обойдется в 1 400 000 рублей.

В базовое оснащение кроссовера входит центральный замок дверей и багажника, светодиодные дневные ходовые огни, розетка для задних пассажиров, а также передние электростеклоподъемники.

Топовая версия Style внешне отличается хромированной решеткой радиатора, тонировкой задних стекол, климат-контролем, датчиками дождя и света, задними датчиками парковки, камерой заднего вида и мультимедийной системой Easy Link.

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