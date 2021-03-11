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Шерегеш побьет рекорд по туристам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Горнолыжный курорт Шерегеш впервые за сезон посетят более 1,5 миллиона человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Впервые в истории в этом году Шерегеш перешагнет показатель в 1,5 миллиона гостей за сезон. Более того, вполне можно строить амбициозные планы: до конца апреля почти все номера и гостевые дома на курорте заняты, то есть мы уверенно идем к показателю в 2 миллиона посещений», — отметил Цивилев.

С начала зимнего сезона Горную Шорию с туристическими целями уже посетили около 1,5 миллиона гостей, что больше прошлогоднего показателя на 424 тысячи посещений. По данным на 10 марта, только в Шерегеше было зафиксировано 1,4 миллиона посещений, в прошлом году на эту дату их было чуть более 1 миллиона.

Сезон в «Шерегеше» стартовал 14 ноября. В этом году впервые три крупнейших туроператора: «TUI-Россия», «Пегас Туристик» и «ANEX Tour» — начали продажи пакетных туров на курорт. В связи с его популярностью в Кузбасс также запустили дополнительные авиарейсы из Москвы.

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