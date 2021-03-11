Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M12

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M12. Бюджетный аппарат получил емкий аккумулятор и большой 90-герцевый экран.

Новый смартфон оборудован однокристальной системой Exynos 850. На его «борту» слоты для двух SIM-карт, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, поддерживается сторонние карты MicroSD емкостью до 1 ТБ.

Samsung Galaxy M12 имеет 6,5-дюймовую панель PLS TFT с разрешением 1600x720 пикселей с частотой обновления изображений 90 Гц. Фронтальная камера размещена в каплевидном вырезе, дисплей защищает стекло Gorilla Glass 3.

Основная камера смартфона имеет 48-мегапиксельный датчик изображения Samsung ISOCELL GM2, также в блоке вспомогательные модули 5, 2 и 2 Мп. Устройство также получило акселерометр, датчик внешней освещенности, боковой сканер отпечатков пальцев.

Новинка работает под управлением фирменной операционной системы One UI 3.0 Core на базе Android 11. Емкость батареи составляет 6000 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки, стоимость самой недорогой модификации начинается от 150 долларов.