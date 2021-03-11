Обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»

Автоматическое обновление KB5000802 для Windows 10 вызвало серьезный сбой операционной системы у части пользователей.

Патч был призван исправить 82 «критические» ошибки в безопасности, однако после его установки «десятка» нередко теряла работоспособность и выдавала BSOD — так называемый «синий экран смерти».

В частности, Windows 10 прекращала работу, если пользователи нажимали «Печать» в офисных приложениях. Чаще всего проблемы испытывают при использовании принтеров марок Kyocera, Ricoh, Zebra и некоторых других.

Тем, кто столкнулся с ошибками после установки KB5000802, рекомендуется удалить обновление через «Центр обновления Windows». Microsoft уже работает над устранением этой проблемы, апдейт планируется заменить на работоспособный.