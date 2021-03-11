НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»

Источник:
WindowsLatest
145 0
Фото: © Sibnet.ru

Автоматическое обновление KB5000802 для Windows 10 вызвало серьезный сбой операционной системы у части пользователей.

Патч был призван исправить 82 «критические» ошибки в безопасности, однако после его установки «десятка» нередко теряла работоспособность и выдавала BSOD — так называемый «синий экран смерти».

В частности, Windows 10 прекращала работу, если пользователи нажимали «Печать» в офисных приложениях. Чаще всего проблемы испытывают при использовании принтеров марок Kyocera, Ricoh, Zebra и некоторых других.

Тем, кто столкнулся с ошибками после установки KB5000802, рекомендуется удалить обновление через «Центр обновления Windows». Microsoft уже работает над устранением этой проблемы, апдейт планируется заменить на работоспособный.

Тема: Человек и компьютер
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Microsoft Office получит поддержку темного режима
Windows изменит системные иконки
Microsoft деактивировала классический браузер Edge
смотреть все
Технологии #Софт
Домострой
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Все статьи
Картина дня
Путин назвал 2020 год худшим для экономики
Кремль отреагировал на планы Зеленского встретиться с Путиным
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
Размер выплат детям привязали к доходам семей
Подробности
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шерегеш побьет рекорд по туристам
Сибирь 11.03.2021 21:21
Вынесен приговор убийцам продававшей авто женщины из Бердска
Сибирь 11.03.2021 20:19
Министра здравоохранения Алтая арестовали на время следствия
Сибирь 11.03.2021 19:44
Барнаульцам пообещали зеленую воду из крана
Сибирь 11.03.2021 18:59
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4764
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4540
Пассажиры рейса в Новосибирск связали попутчицу веревками
3247
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3207
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал 2020 год худшим для экономики
Кремль отреагировал на планы Зеленского встретиться с Путиным
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
Размер выплат детям привязали к доходам семей
Отношения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
55
Зеленский пожелал личной встречи с Путиным
35
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
30
Зеленский нанес «сильный удар» по России
30
Бои возобновились в Донбассе
25
Депутат Госдумы анонсировал новое повышение пенсионного возраста
Sibnet.Ru