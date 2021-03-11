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США выбрали «самые крутые» самолеты России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Американское издание Popular Mechanics составило список «самых крутых» самолетов за последние 40 лет, в рейтинг попали три российских летательных аппарата.

Список упорядочен по годам, в которых самолет совершил свой первый полет. Так, в 1998 году эксперты посчитали самым крутым Бе-200 «Альтаир», который участвует в тушении лесных пожаров.

Этот самолет способен сбросить 12 тонн воды над горящей целью, а затем приводнится и набрать порцию груза аналогичной вместимости всего за 14 секунд. Бе-200 «Альтаир» также можно использовать в качестве летающей машины скорой помощи.

Истребитель с треугольным крылом МиГ-1.44 МФИ специалисты называли лучшим в 2000 году. Этот опытный самолет был построен в единственном экземпляре и стал первым прототипом российского истребителя пятого поколения.

Самолетом 2010 года американские эксперты назвали Су-57, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Авторы рейтинга указывают, что этот истребитель сочетает в себе скрытность, скорость, современное вооружение и технологии.

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Топ комментариев

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
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