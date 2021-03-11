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Министра здравоохранения Алтая арестовали на время следствия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Суд на два месяца арестовал министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко в рамках уголовных дел о взятках на 4,6 миллиона рублей, сообщил СКР РФ.

Также на два месяца арестован помощник министра Рустам Туюнчеков. Следственный комитет опубликовал видео с судебного заседания по делу Коваленко и Туюнчекова.

Отмечается, что фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере), а также части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере-2 эпизода).

По версии следствия, с марта 2020 по февраль 2021 года министр здравоохранения Республики Алтай Коваленко и его помощник Туюнчеков, действуя в составе организованной группы, неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей.

Деньги они якобы получали как вознаграждение за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование их победам в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики, обеспечение последующего беспрепятственного принятия медицинского оборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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Топ комментариев

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
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