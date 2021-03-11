Путин назвал 2020 год худшим для экономики

2020 год из-за пандемии стал самым худшим для мировой экономики с середины прошлого века, заявил президент России Владимир Путин. ВВП в мире за 2020 год сократился на 3,5%, отметил он.

«Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», — отметил президент на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Путин подчеркнул, что масштабный кризис потребовал от государств неординарных решений. При этом он отметил, что в сложившийся кризис Россия впервые в современной истории смогла смягчить макроэкономическую политику, что подтверждает снижение зависимости от глобальной конъюнктуры.

По оценке Путина, спад уже удалось преодолеть — это видно по динамике внутреннего спроса и снижению уровня безработицы. Справиться с кризисом помогли своевременно принятые меры поддержки бизнеса и отраслей экономики.