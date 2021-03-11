Американцев засыпят «вертолетными деньгами»

Палата представителей Конгресса США утвердила пакет поддержки экономики размером 1,9 триллиона долларов. Часть средств раздадут простым американцам в виде прямых выплат — так называемых «вертолетных денег».

За пакет помощи проголосовали 220 конгрессменов, против — 211. Среди поддержавших законопроект не было ни одного республиканца. Президент США Джо Байден планирует подписать принятый пакет в пятницу, 12 марта.

«Конгресс только что принял американский план спасения президента Байдена — исторический законодательный пакет, который перевернет страницу этой пандемии, принесет прямую помощь американцам и даст толчок нашей экономике»,— говорится в сообщении Белого дома.

Новый пакет мер поддержки был одним из ключевых предвыборных обещаний Джо Байдена. Согласно нему, 1 триллион долларов направят на программы помощи населению. В частности, каждый гражданин получит от правительства чек на сумму 1,4 тысячи долларов.

До сентября продлевается федеральная надбавка к пособиям по безработице в размере 300 долларов в неделю. Федеральные пособия на каждого ребенка составят 3,6 тысячи долларов. При этом авторы законопроекта отказались от повышения минимального уровня заработной платы до 15 долларов в час.

«Вертолетные деньги» — нетрадиционный инструмент монетарной политики, которые предусматривает распределение денег государством среди конечных потребителей за счет прямых безвозмездных выплат денежных средств физическим лицам.