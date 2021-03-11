Роскомнадзор назвал абсурдными обвинения Twitter

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин посчитал абсурдными обвинения Twitter, в которых ограничительные меры ведомства названы попытками ограничить свободу дискуссии в интернете.

«Подобного рода заявления абсурдны. Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?», — цитирует Субботина «Интерфакс».

Чиновник уточнил, что замедление работы Twitter обеспечено на всей территории страны в полном объеме, а также заверил, что ограничительные меры в отношении соцсети не связаны с протестными акциями в России.

По его словам, Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter об удалении запрещенного контента, но ответной реакции от компании пока нет. На сегодня работа соцсети замедлена на 100% трафика мобильной связи и 50% фиксированной на территории всех федеральных округов.

Накануне представитель Twitter заявил, что соцсеть обеспокоена «участившимися попытками блокировать и тормозить общественный диалог в интернете». Также он отметил, что Twitter соблюдает все требования в отношении противоправного контента.