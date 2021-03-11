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Блогер нашел самую раннюю в мире «шестерку»

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Roma Urraco обнаружил ВАЗ-2106 с номером кузова 0000079, по его мнению, это «самая ранняя «шестерка» в мире, сохранившаяся до наших дней» — видеообзор машины опубликован на YouTube.

Автомобиль сошел с конвейера в 1976 году: номер кузова у него 0000079, а номер для запчастей – 0000054, из чего блогер сделал вывод, что это 54-й выпущенный ВАЗ-2106.

Хозяином «шестерки» был некий «известный ученый» из подмосковного Королева. На автомобиле до сих пор висят черные регистрационные знаки советского образца.

ВАЗ-2106 несколько раз перекрашивали, а некоторые детали были заменены — в частности, карбюратор и бензонасос. Машину перевезли в Тольятти, где местный клуб Lada History будет его реставрировать с использованием оригинальных деталей.

ВАЗ-2106 — модернизация ВАЗ-2103, модель выпускалась с 1976 по 2006 год. Было собрано боле 4,3 миллиона штук. 


Тема: Русские машины
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