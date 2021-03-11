Кремль отреагировал на планы Зеленского встретиться с Путиным

Москва не получала по дипломатическим каналам никаких предложений по встрече президентов России и Украины, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что если встреча в «нормандском формате» (с главами России, Франции и Германии) по поводу ситуации в Донбассе не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно, в том числе с Владимиром Путиным.

«Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку". И об этом всегда ведется речь на встречах министров и на встречах помощников президентов. А что касается конкретно визита или двусторонних контактов — каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он добавил, что телефонные переговоры между двумя лидерами также не планируются. Песков отметил, что их при необходимости можно довольно быстро согласовать.