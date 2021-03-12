НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Задобрить тещу: как отметить пятый день Масленицы

Источник:
Sibnet.ru
93 0
Фото: © artbot / Pixabay License

Тещины вечерки, пятый день Масленицы, в 2021 году празднуется 12 марта, в пятницу. В этот день зятю положено приглашать тещу на блины. 

Если в среду, в масленичную Лакомку, теща звала зятя к себе, то в пятницу он должен отплатить ей той же монетой и пригласить мать жены в гости. Молодой человек должен накрыть стол с блинами и разными угощениями.

Теща в этот день имеет полное право капризничать: приходить с подругами, звать с собой родственников, а зять обязан был смиренно принимать все ее выходки, и усердно почивать даму блинами. Главным для молодого мужчины — заслужить одобрение матери жены.

Таким был обряд пятого дня Масленицы в древние времена. Он, как и другие масленичные традиции, должны были помочь созданию и укреплению семьи и получению поддержки старших. Поэтому в ход шло все — и угощения, и песни, и развлечения.

Что делать на Тещины вечерки сейчас? 

Звать в гости родственницу. Выставлять угощения на стол и ухаживать за тещей, смиренно принимая упреки и исполняя ее капризы. Этот день и сегодня может стать хорошим поводом для примирения с мамой жены, если раньше родственные отношения не ладились.

Пригласить тещу можно и не домой, а в кафе или ресторан. А если одних разговоров и угощений будет недостаточно, и теща заскучает, можно развлечь ее песнями в караоке или предложить партию в настольные игры.

Тема: Масленица
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Снежки и пейнтбол: встречаем четвертый день Масленицы
Лакомка: как встретить третий день Масленицы
смотреть все
Отношения #Праздник #История
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
  • Янтарь
Картина дня
Путин назвал 2020 год худшим для экономики
Кремль отреагировал на планы Зеленского встретиться с Путиным
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
США выбрали «самые крутые» самолеты России
Подробности
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шерегеш побьет рекорд по туристам
Сибирь 11.03.2021 21:21
Вынесен приговор убийцам продававшей авто женщины из Бердска
Сибирь 11.03.2021 20:19
Министра здравоохранения Алтая арестовали на время следствия
Сибирь 11.03.2021 19:44
Барнаульцам пообещали зеленую воду из крана
Сибирь 11.03.2021 18:59
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4830
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4609
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3475
Пассажиры рейса в Новосибирск связали попутчицу веревками
3306
Обсуждение (0)
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

Удавиков

Всё время Россию желают на кусочки растащить.Александр III: «У России есть только два союзника: её армия...

west_nik

Ответь : зачем америкосы сделали из Украины колонию?
Sibnet.Ru