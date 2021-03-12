Задобрить тещу: как отметить пятый день Масленицы

Тещины вечерки, пятый день Масленицы, в 2021 году празднуется 12 марта, в пятницу. В этот день зятю положено приглашать тещу на блины.

Если в среду, в масленичную Лакомку, теща звала зятя к себе, то в пятницу он должен отплатить ей той же монетой и пригласить мать жены в гости. Молодой человек должен накрыть стол с блинами и разными угощениями.

Теща в этот день имеет полное право капризничать: приходить с подругами, звать с собой родственников, а зять обязан был смиренно принимать все ее выходки, и усердно почивать даму блинами. Главным для молодого мужчины — заслужить одобрение матери жены.

Таким был обряд пятого дня Масленицы в древние времена. Он, как и другие масленичные традиции, должны были помочь созданию и укреплению семьи и получению поддержки старших. Поэтому в ход шло все — и угощения, и песни, и развлечения.

Что делать на Тещины вечерки сейчас?

Звать в гости родственницу. Выставлять угощения на стол и ухаживать за тещей, смиренно принимая упреки и исполняя ее капризы. Этот день и сегодня может стать хорошим поводом для примирения с мамой жены, если раньше родственные отношения не ладились.

Пригласить тещу можно и не домой, а в кафе или ресторан. А если одних разговоров и угощений будет недостаточно, и теща заскучает, можно развлечь ее песнями в караоке или предложить партию в настольные игры.