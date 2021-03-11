Сосулька травмировала ребенка в Омске

Сосулька упала на школьницу в Омске, повредив ей руку и голову, сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

По информации властей города, сосулька упала на ребенка по пути в школу №162 по улице Серова. Девочка пришла в школу, где ей оказали первую помощь и вызвали «скорую».

«У ребенка диагностирован ушиб мягких тканей головы и предплечья. Матери ребенка выданы рекомендации. Обе уже отправились домой», – говорится в сообщении.

Администрация Ленинского округа Омска определяет собственника здания для привлечения к административной ответственности.