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Сосулька травмировала ребенка в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сосулька упала на школьницу в Омске, повредив ей руку и голову, сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

По информации властей города, сосулька упала на ребенка по пути в школу №162 по улице Серова. Девочка пришла в школу, где ей оказали первую помощь и вызвали «скорую».

«У ребенка диагностирован ушиб мягких тканей головы и предплечья. Матери ребенка выданы рекомендации. Обе уже отправились домой», – говорится в сообщении.

Администрация Ленинского округа Омска определяет собственника здания для привлечения к административной ответственности.

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