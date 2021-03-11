Размер выплат детям привязали к доходам семей

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.

«В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», — говорится в тексте указа.

Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.

В Минтруде отметили, что, если ранее всем семьям, имеющим доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.