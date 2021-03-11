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Ударный беспилотник «Гром» научили управлять роем дронов

Источник:
ТАСС
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Фото: MC3 Kevin J. Steinberg

Перспективный скоростной ударный беспилотник «Гром» будет способен управлять роем из десяти ударных дронов «Молния», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Беспилотный летательный аппарат "Гром", разработанный компанией "Кронштадт", помимо собственных ударных возможностей будет наделен способностью руководства роем из 10 ударных беспилотников "Молния", запускаемых с другого авиационного носителя», — рассказал ТАСС источник.

«Гром» может применять широкую гамму вооружений. Речь идет о ракетах класса «воздух-поверхность», новую управляемую ракету «изделие 85», а также управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

При взлетной массе в семь тонн беспилотник будет способен доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность до 800 километров.

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