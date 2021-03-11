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Дзюба вернется в сборную России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/artem.dzyuba

Футболист Артем Дзюба, пропустивший несколько матчей сборной России из-за скандала с интимным видео, будет вызван на мартовские матчи, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Будет ли вызван Дзюба? Будет. И будет капитаном», — сказал Черчесов изданию «РБ-Спорт».

В марте сборной России предстоит провести три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 24 марта команда встретится на выезде с Мальтой, а 27 марта примет в Сочи Словению. 30 марта команда Черчесова сыграет в гостях у Словакии.

В ноябре 2020 в Сети было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Чтобы оградить футболиста и всю команду от лишнего негатива, Черчесов решил не вызывать его на игры. Дхюба пропустил товарищескую игру с Молдавией и матчи Лиги наций с Турцией и Сербией.

За сборную России Дзюба провел 47 матчей, забив 26 голов. В сентябре 2018 года футболист стал капитаном национальной команды.

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kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
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