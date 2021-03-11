Дзюба вернется в сборную России

Футболист Артем Дзюба, пропустивший несколько матчей сборной России из-за скандала с интимным видео, будет вызван на мартовские матчи, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
«Будет ли вызван Дзюба? Будет. И будет капитаном», — сказал Черчесов изданию «РБ-Спорт».
В марте сборной России предстоит провести три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 24 марта команда встретится на выезде с Мальтой, а 27 марта примет в Сочи Словению. 30 марта команда Черчесова сыграет в гостях у Словакии.
В ноябре 2020 в Сети было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Чтобы оградить футболиста и всю команду от лишнего негатива, Черчесов решил не вызывать его на игры. Дхюба пропустил товарищескую игру с Молдавией и матчи Лиги наций с Турцией и Сербией.
За сборную России Дзюба провел 47 матчей, забив 26 голов. В сентябре 2018 года футболист стал капитаном национальной команды.
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