Дзюба вернется в сборную России

Футболист Артем Дзюба, пропустивший несколько матчей сборной России из-за скандала с интимным видео, будет вызван на мартовские матчи, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Будет ли вызван Дзюба? Будет. И будет капитаном», — сказал Черчесов изданию «РБ-Спорт».

В марте сборной России предстоит провести три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 24 марта команда встретится на выезде с Мальтой, а 27 марта примет в Сочи Словению. 30 марта команда Черчесова сыграет в гостях у Словакии.

В ноябре 2020 в Сети было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Чтобы оградить футболиста и всю команду от лишнего негатива, Черчесов решил не вызывать его на игры. Дхюба пропустил товарищескую игру с Молдавией и матчи Лиги наций с Турцией и Сербией.

За сборную России Дзюба провел 47 матчей, забив 26 голов. В сентябре 2018 года футболист стал капитаном национальной команды.