Представлен электромотоцикл Aurus

Специалисты НАМИ завершили разработку прототипа первого российского электрического мотоцикла Aurus, который войдет в кортеж президента, а также будет использоваться спецслужбами, сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса — в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Специальные версии мотоциклов тяжелого класса подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС. Также возможна разработка моделей для свободной продажи.

Электрический энергосиловой комплекс разрабатываемого мотоцикла с пиковой мощностью 140 кВт обеспечит необходимые динамические характеристики в сочетании с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 километров в час составит 3,7 секунды.

Семейство Aurus будет включать седан и лимузин Senat, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, а также кабриолет, мотоцикл и вертолет.