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Блокировать российские Южные Курилы предложили в Японии

Источник:
РИА Новости
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Фото: Dmitry Medvedev / CC BY 4.0

Япония должна продемонстрировать готовность заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса», заявил японский политолог Акио Каватао.

«Японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя "северными островами"», — цитирует РИА Новости Каватао.

При этом, по словам политолога, на данный момент Токио не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы».

В то же время Каватао признает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, поэтому Японии нужно «собраться» и настроиться на «долгий процесс».

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.



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