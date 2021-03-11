Первая круглосуточная аптека появилась в алтайском наукограе

В Бийске Алтайского края открыли первую круглосуточную аптеку, раньше аптеки работали в городе максимум до 22 часов, сообщают власти региона.

Когда в соцсетях появилась информация от жителей о проблемах с ночной покупкой лекарств в Бийске, Центр управления регионом обратился в Министерство здравоохранения Алтайского края и мэрию. Состоялись переговоры с сетями. Навстречу бийчанам пошла сеть «Алтайвитамины».

Аптека расположена по улице Вали Максимовой, 13/1, это остановка «Детская поликлиника №1».