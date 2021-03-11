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Первая круглосуточная аптека появилась в алтайском наукограе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

В Бийске Алтайского края открыли первую круглосуточную аптеку, раньше аптеки работали в городе максимум до 22 часов, сообщают власти региона.

Когда в соцсетях появилась информация от жителей о проблемах с ночной покупкой лекарств в Бийске, Центр управления регионом обратился в Министерство здравоохранения Алтайского края и мэрию. Состоялись переговоры с сетями. Навстречу бийчанам пошла сеть «Алтайвитамины».

Аптека расположена по улице Вали Максимовой, 13/1, это остановка «Детская поликлиника №1».

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Топ комментариев

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
Sibnet.Ru