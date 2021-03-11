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Футуролог рассказал, во что превратятся войны будущего

Источник:
РИА Новости
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Фото: United States Air Force

Войны в будущем превратятся в соревнование национальных экономик — кто больше выпустит боевых роботов для военных действий, считает член президиума Совета по внешней оборонной политике, футуролог Евгений Кузнецов.

«Раньше роботы в армии были уделом богатых стран типа США. Сейчас Турция и Израиль прорвали барьер и делают авиационные дроны массовым продуктом, который, и мы убедились в этом на примере Азербайджана, вносят существенный вклад в исход боевых действий», — сказал Кузнецов в интервью РИА Новости.

По его словам, следом за воздушными придут сухопутные и морские дроны. «Война превращается в соревнование экономик: кто больше и лучше собрал роботов, тот успешнее решает задачи на поле боя», — считает Кузнецов.

По его словам, массовое использование беспилотных летательных, морских и наземных аппаратов изменит многовековые представления о государстве как сообществе людей.

«Роботы ломают эту схему, потому что заменяют людей на рабочих местах и в армии. Модель государства, которое сильно не людьми, а роботами — к такому мы еще просто не готовы», — отметил футуролог.

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