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Глыба снега и льда с балкона убила женщину в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Снежная масса и лед с козырька балкона убили пожилую женщину в Первомайском районе Новосибирска, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По информации следствия, ЧП случилось днем в среду на Узорной улице в Первомайском районе Новосибирска. На 68-летнюю женщину упали снег и лед с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир многоэтажного жилого дома.

«С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу, однако от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась», – сказано в сообщении.

По факту ЧП возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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