Забайкальский режиссер снял клип Хабибу на песню «Грустинка»

Читинский режиссер Баяр Барадиев снял клип на хит Хабиба «Грустинка» и сравнил свою работу с Балобановым.

Певец Хабиб стал широко известен после участия в шоу «Песни» на ТНТ. Тогда члены жюри не взяли его в проект, но артист победил в зрительском голосовании и все равно принял участие в музыкальном проекте. Поэтому Хабиб считается народным музыкантом. Он исполняет вирусные, попсовые песни, трек «Грустинка» тоже получился легкий и задорный.

По сюжету клипа девушка после бурной вечеринки наводит в доме порядок, поскольку вечером приедут родители. Героиня клипа надевает наушники и включает песню Хабиба. В процессе уборки она погружается в воспоминания.

«На этих съемках получалось так, что даже в процессе кто-то из команды пытался размышлять и задавался вопросами: это Набоковская Лолита? Это Золушка? И даже — это как у Звягинцева?!

И вчера после показа клипа от фокус-группы пришёл такой фидбек: Ты как читинский Балабанов», — написал Баяр Барадиев о съемках клипа.