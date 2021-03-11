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Забайкальский режиссер снял клип Хабибу на песню «Грустинка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа

Читинский режиссер Баяр Барадиев снял клип на хит Хабиба «Грустинка» и сравнил свою работу с Балобановым.

Певец Хабиб стал широко известен после участия в шоу «Песни» на ТНТ. Тогда члены жюри не взяли его в проект, но артист победил в зрительском голосовании и все равно принял участие в музыкальном проекте. Поэтому Хабиб считается народным музыкантом. Он исполняет вирусные, попсовые песни, трек «Грустинка» тоже получился легкий и задорный.

По сюжету клипа девушка после бурной вечеринки наводит в доме порядок, поскольку вечером приедут родители. Героиня клипа надевает наушники и включает песню Хабиба. В процессе уборки она погружается в воспоминания.

«На этих съемках получалось так, что даже в процессе кто-то из команды пытался размышлять и задавался вопросами: это Набоковская Лолита? Это Золушка? И даже — это как у Звягинцева?!
И вчера после показа клипа от фокус-группы пришёл такой фидбек: Ты как читинский Балабанов», — написал Баяр Барадиев о съемках клипа.

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kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
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