Экс-футболист Смертин показал видео победного забега по Байкалу

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин выиграл экстремальный марафон «За сохранение чистых вод» на Байкале — видео с забега он опубликовал в Instagram.

Смертин преодолел 42 километра по льду и снегу за 3 часа 29 минут, температура во время забега опускалась до минус 25 градусов. Маршрут проходил от Листвянки в сторону поселка Танхой.

«Было тяжело, но Байкал — это место силы», — написал спортсмен в Instagram.

«Были расщелины сантиметров 15-20, приходилось их перепрыгивать. Самое сложное — борьба со снегом. <…> В конце такие сугробы, что нога проваливается по колено — падаешь, ползешь на карачках. В этом году на Байкале много снега. Даже в середине пути два-три шага из пяти по этому насту обязательно уходили под снег», — рассказал Смертин Sports.ru.

Он отметил, что любит бег за то, что он позволяет находиться в воздухе, также ему было важно доказать, что он может быть лучшим в другом виде спорта. В планах у Смертина — ультрамарафон в 90 километров.

45-летний Смертин выступал за сборную России в 1998-2006 годах, был ее капитаном. Играл московские «Локомотив» и «Динамо», лондонский «Челси», в составе которого становился чемпионом Англии.