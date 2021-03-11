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Депутаты предложили штрафы до 50 тысяч за высадку детей-зайцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о штрафах за высадку детей-безбилетников, кондуктора предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей, сообщил один из авторов документа Ярослав Нилов в Telegram.

Закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, вступил в силу 7 марта. Ответственность за нарушение пока не прописана.

«Сумма административного штрафа (от 10 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя) заставит как минимум задуматься каждого, кто посмеет оценивать детское здоровье, а то и жизни билетным рублем в копилку автопарка», — написал Нилов.

В пояснительной записке уточняется, что штраф в 10 тысяч рублей грозит водителю и кондуктору общественного транспорта, штраф в 50 тысяч — перевозчику.

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