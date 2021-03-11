Иркутян привьют от коронавируса в поезде

Власти Иркутской области выделили для вакцинации поезд «Федор Углов». Он будет курсировать по населенным пунктам региона, а врачи — прививать всех желающих, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Министр здравоохранения региона Яков Сандаков сообщил, что вакцинация в передвижном консультативно-диагностическом центре (ПКДЦ) «Федор Углов» начнется в четверг и будет проходить до 29 марта. Врачи будут принимать пациентов с 9.00 до 18.00. Поезд сделает 15 остановок. Перед вакцинацией пациентов будет осматривать врач-терапевт.

«В некоторых муниципалитетах вакцинируют выездные бригады, однако этого недостаточно, поэтому принято решение использовать передвижной пункт. На каждой станции медицинские работники развернут по четыре прививочных пункта», — добавил Сандаков.

Поставить вакцину от коронавируса может любой желающий при необходимых медицинских показаниях. Второй компоненты вакцины через 21 день также привезут на поезде.