Сибирячка в эфире «Первого» призналась в избиении и спаивании детей

Следователи начали проверку после эфира передачи «Мужское/Женское» на Первом канале, где жительница Красноярского края призналась, что дает алкоголь маленьким детям и бьет их.

В передаче женщина пожаловалась, что растит одна четверых детей на 10 тысяч рублей. Но знакомые сказали, что она дает алкоголь годовалой дочери и другим детям. Сами дети признались, что мать их бьет. Женщина не стала это отрицать. она сказала, что дети ее не слушаются и приходиться их бить.

Следователи ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии начали проверку этой информации. «В действиях матери усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьи 117 УК РФ (истязание), а в действиях должностных лиц органов системы профилактики — халатность (статьи 293 УК РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.