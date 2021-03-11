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Фото Юрия Шатунова с «искусственным лицом» обсудили в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksandr Osipov from Ukraine / CC BY-SA 2.0

Ведущая Анфиса Чехова похвасталась в Instagram редким селфи с певцом Юрием Шатуновым, но не все поклонники узнали артиста.

Юрию Шатунову сейчас 47 лет. На фото он выглядит гораздо моложе своего возраста, отметили подписчики в комментариях. Также внешность звезды из «Ласкового мая» раскритиковали, назвав лицо «искусственным» и «натянутым».

Шатунов прославился в конце 80-х годов. Его песни в составе группы «Ласковый май» были самыми яркими хитами тех времен, среди них «Белые розы», «Седая ночь», «Детство», «Розовый вечер».

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Топ комментариев

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
Sibnet.Ru