Фото Юрия Шатунова с «искусственным лицом» обсудили в Сети

Ведущая Анфиса Чехова похвасталась в Instagram редким селфи с певцом Юрием Шатуновым, но не все поклонники узнали артиста.

Юрию Шатунову сейчас 47 лет. На фото он выглядит гораздо моложе своего возраста, отметили подписчики в комментариях. Также внешность звезды из «Ласкового мая» раскритиковали, назвав лицо «искусственным» и «натянутым».

Шатунов прославился в конце 80-х годов. Его песни в составе группы «Ласковый май» были самыми яркими хитами тех времен, среди них «Белые розы», «Седая ночь», «Детство», «Розовый вечер».